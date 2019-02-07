'Savunma sanayi şirketlerini Silah İhtisas OSB'ye teşvik edeceğiz'
18 dakika önce
Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayi şirketlerinin Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılanmasını teşvik edeceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:50
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