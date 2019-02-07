Son Dakika Haberleri: 'Savunma sanayi şirketlerini Silah İhtisas OSB'ye teşvik edeceğiz'

'Savunma sanayi şirketlerini Silah İhtisas OSB'ye teşvik edeceğiz'

18 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayi şirketlerinin Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılanmasını teşvik edeceklerini bildirdi.

'Savunma sanayi şirketlerini Silah İhtisas OSB'ye teşvik edeceğiz', System.String[]
Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayi şirketlerinin Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılanmasını teşvik edeceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:50 

Kırıkkale, Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
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