Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayi Ürünleri Gençlere İlham Veriyor

Savunma Sanayi Ürünleri Gençlere İlham Veriyor

13 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kodla Manisa" projesi kapsamında öğrencilerin sergilenen icatlarını inceledi.

Savunma Sanayi Ürünleri Gençlere İlham Veriyor, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kodla Manisa" projesi kapsamında öğrencilerin sergilenen icatlarını inceledi.

Erdoğan, Manisa Valiliği ziyareti sonrasında, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ve Valilik binasında sergilenen projeleri inceleyerek, bilgi aldı.

İnceleme sırasında öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, bir öğrencinin, "Biz bu İHA'ları, SİHA'ları gördük, ufkumuz açıldı, kendimize güvenimiz arttı. İHA'ları sıfırdan 100'e kadar onların yaptığını görünce açıkçası çok gururlandık. Yerdeki kontrol merkezinden uçan İHA'ya, SİHA'ya kadar Türk..." ifadesi üzerine, "Hem İHA'sını yapıyoruz hem SİHA'sını yapıyoruz. Şimdi bir de ne geliyor? Akıncı geliyor. Felaket... Uçan balina..." dedi.

"Bunu yapacağınıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka öğrencinin, "Ülkemiz için çabalıyorsanız biz de aynı şekilde okuldan sonra atölyemize çıkıp, yeni robotik alanlarında yazılımlar ve yeni tasarımlar yapıp robotik alanda çalışıyoruz. Sizin başlattığınız milli ve yerli teknoloji hamlesine bir katkıda bulunmak istiyoruz." sözleri üzerine de "Bunu yapacağınıza ben inanıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:46 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Manisa, Politika
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