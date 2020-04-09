Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir yerli solunum cihazını inceledi - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli solunum cihazı hakkında bilgi aldı.



Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık teknolojilerine dair uzun zamandır yapılan hazırlık ve gelişmeleri yerinde görüp son dönemdeki acil ihtiyacımız olan yerli solunum cihazı konusunda gelinen nokta hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA