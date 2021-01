Savunma Sanayii Başkanı Demir, 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Katedeceğimiz her bir mesafe, savunma sanayimize bir pozitif girdi olarak geri dönecek ve ülkemizin savunmasına, memleketimizin teknoloji birikimine katkıda bulunacaktır." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki (SSB) "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Demir, savunma sanayisinin geleceğini sıhhatli bir yönde yürütmek için üstlerine düşeni yapma konusunda bir saniye dahi tereddüt etmediklerini söyledi.

"Katedeceğimiz her bir mesafe, savunma sanayimize bir pozitif girdi olarak geri dönecek ve ülkemizin savunmasına, memleketimizin teknoloji birikimine katkıda bulunacaktır." diyen Demir, ülke savunmasına ve Türkiye'nin teknoloji birikimine katkı sağlamaları için toplumun değişik kesimlerine seslendi.

Üniversitelere çağrıda bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Günceli yakalayın, teknoloji odaklı savunma sanayisi gündemini yakından takip edin. Mühendislik başlığı altındaki tüm bölümlerde eğitim müfredatlarının, teknoloji odaklı olmak üzere, savunma sanayisinin ihtiyaçları, gündemi ve gelecek perspektifiyle senkronize edilmesinde fayda var. Finans, istatistik, dış politika, iletişim, kamu idaresi, hukuk gibi programlarda savunma sanayisinin müstakil bir konu olarak ele alınması ve gençlerin birikimine katkıda bulunulması çağrısında bulunuyorum."

Gençlere "Kendinizi geliştirin" çağrısı

Gençlere teknoloji odaklı savunma sanayisini takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Demir, çok boyutlu ve kapsamlı bir alan olan savunma sanayisinde yer almak isteyen gençlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Gelecek 10 yılda savunma sanayisinin güçlü bir istihdam ve geniş imkanlar sağlayacağını anlatan Demir, "Kendinizi geliştirin. Hem mevcut literatürü kapsamlı bir şekilde takip edin hem yeni okumalarla geleceğe odaklanan bir perspektifle hareket edin. Üniversiteye adım attığınız andan itibaren savunma sanayisi gündemini yakından takip edin ve birikiminizle buradaki yerinizi ayırtın." dedi.

"Medyanın süreçleri takip etmesi ve gelişmeleri bildirmesi son derece faydalı"

Medyaya da çağrıda bulunan Demir, okur yazarlık, uzmanlık ve analiz imkanları artırılarak, savunma ve güvenlik muhabirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Medyanın farklı kesimleri teşvik ettiğinin altını çizen Demir, şunları söyledi:

"Sektörün yoluna güçlü şekilde devam etmesinde (medyanın) pozitif katkısı var. İsimsiz kahramanlarla dolu bir sektörde medyanın süreçleri takip etmesi ve gelişmeleri bildirmesi son derece faydalı. Sektörün gizlilik ve işlerin mahremiyeti gibi boyutlarına dikkat ederek, gerçekçi analiz ve haberler için her tür desteği vermeye hazırız. Fakat sizlerden ricamız, savunma okur yazarlığı, savunma ve teknoloji farkındalığı, savunma ve güvenlik muhabirliği gibi konulara kapsamlı bir şekilde eğilmenizdir."

"Sektörümüz tüm dünyaya başarılı ürünler ihraç ediyor"

İş insanlarına da seslenen Demir, ihracat için sahaya inerek gece gündüz çalışmalarını istedi.

Savunma sanayisi sektörünün tüm dünyaya başarılı ürünler ihraç ettiğini dile getiren Demir, "Beklemeyin, izlemeyin. Aktif bir şekilde tüm dünyayı takip edin, dolaşın. İmkanları zorlayın. Başkaları yapıyorsa bilelim ki çalışırsak eğer biz de yapabiliriz. Devletimiz her tür desteği veriyor. Daha fazla aktif olun, daha fazla sahaya inin. Temas kurun, anlatın, anlattırın ve Türk savunma sanayisinin bayrağını yükseltin." diye konuştu.

"Türk savunma sanayisinin her bir neferi, her bir kurumu gece gündüz çalışmalıdır"

Demir, Türkiye ve dünyanın, savunma sektöründe faaliyet gösteren firmaları izlediğini belirterek, "Bugüne dek başardıklarımız yetmez, iki kat çalışın ve mazeretleri unutun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefleri net bir şekilde gösterdiğini anlatan Demir, "Her tür desteğin verildiği bir ortamda projelerin aksaması, gecikmesi veya ötelenmesine yol açacak hiç bir gerekçe ve mazeret yoktur. Türk savunma sanayisinin her bir neferi, her bir kurumu milletin verdiği desteğe layık olmak için gece gündüz çalışmalıdır. Uyum, iş birliği ve koordinasyon halinde bir bütünün parçaları olarak çalışmaya devam. Sorunları çöze çöze, sıkıntıları aşa aşa büyük hayallere doğru yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Birbirimize omuz verelim, memleket yükselsin"

İlgili tüm sektör ve tüm kurumlara da birlikte iş yapma çağrısında da bulunan Demir, "Birbirimize omuz verelim, memleket yükselsin." dedi.

İçinde teknoloji ve insanın olduğu tüm konuların savunma sanayisinin konusu olduğuna işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, tecrübemizi tüm sektörlerle paylaşmaya, farklı kurum ve kesimlerle sektörler arası ilişkiye değer veriyoruz. Öğreneceğimiz çok şey olduğu gibi, onlarla paylaşacak çok şeyimiz olduğuna da inanıyoruz. Ayrıca iş modeli olarak SSB modelinin başarılı olduğunu düşünüyor ve bu birikimimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İster iş modeli olsun ister ortak projeler isterse teknoloji altyapısı konusunda destek olsun istisnasız her alanda iş birliği için kapılarımız sonuna kadar açık."

"Güçlü Türkiye, güçlü ve başarılı bireylerden geçer"

Geleceğin mühendisleri, teknisyenleri, idarecilerinin ilkokuldan hatta aileden itibaren başlayan bir eğitimle yetişeceklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Bu eğitimle güçlü ve başarılı bir savunma sanayisi çalışanı yetişecektir. O yüzden ilk andan itibaren, tüm ailelere çağrıda bulunuyorum. Çocuklarınızdaki teknoloji farkındalığını ve ilgisini artırın. Bağımlılığa düşmeden, yoğun ve güçlü bir takiple teknolojiyi ve tartışmaları izlemelerini, soru sormalarını sağlayın. Güçlü Türkiye, güçlü ve başarılı bireylerden geçer. İyi bir mühendis olmak aileden başlar. Tüm ailelere çağrımdır, çocuklarınızı teknolojiye yönlendirin."

(Bitti)