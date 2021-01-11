Savunma Sanayii Başkanı Demir, 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir, 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda konuştu: (2)

11.01.2021 13:47
Savunma Sanayii Başkanı Demir, 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021'de AKINCI taarruzi insansız hava aracının (TİHA) ilk teslimatlarını yapacaklarını belirterek "ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021'de AKINCI taarruzi insansız hava aracının (TİHA) ilk teslimatlarını yapacaklarını belirterek "ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığındaki (SSB) "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçen yıl savunma sanayisinin sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele etmediğinin altını çizen Demir, "Bu başarılar, üstü kapalı, deklare edilmemiş ambargolara rağmen elde edildi. Kelimenin tam anlamıyla tüm cephelerde adeta omuz omuza çarpışarak geldik ve başarılı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, 2021 yılının da geçmişte başlayan projelerin tamamlandığı, yeni sistemlerin güvenlik güçlerine teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projelere başlanılan bir yıl olacağını belirterek "AKINCI TİHA'nın ilk teslimatlarını yapacağız. ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız. Milli Muharip Uçağın (MMU) alt sistemlerinin tasarımlarına başlayacağız. Mini, Taktik, Operatif ve Stratejik sınıf İHA ve SİHA'larımız ile sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimiz hayata geçirilecek." diye konuştu.

"Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. Orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O+'nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek." ifadelerini kullanan Demir, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-SİPER Projesi'nde, ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE'nin iş birliğinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarımının tamamlanacağını söyledi.

Demir, savaş uçaklarının hava üstünlüğü için geliştirilen kısa, orta ve uzun menzilli BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin uçak üzeri atışlı testlerinin tamamlanacağının altını çizerek "İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA, milli torpidomuz AKYA, tanksavar silahımız KARAOK'un ilk teslimatlarını yapacağız." dedi.

Platformlar için geliştirilen ilk milli 7,62 milimetrelik makineli tüfeklerin (PMT 7,62) teslimatlarının başlayacağını aktaran Demir, yurt dışından tedarik edilen modüler barut sistemi yerine yerli olarak geliştirilen sistemlerin teslimatlarına da başlayacaklarını kaydetti. Demir, envanterdeki havan silahlarının kullanım etkinliğinin artırılması için başlatılan projede modernize edilen ilk havan silahlarını teslim edeceklerini de dile getirdi.

"İ sınıfı fırkateyn İSTANBUL'u denize indireceğiz"

Demir, deniz projelerinde 2021'in önemli bir yıl olacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"Çok maksatlı amfibi hücum gemisi ANADOLU, test ve eğitim gemisi UFUK ve lojistik destek gemisini teslim edeceğiz, MİLGEM Projesi'nin 5. gemisi İ sınıfı fırkateyn İSTANBUL'u denize indireceğiz. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 1. denizaltıyı suya indirecek ve 2. denizaltıyı havuza çekeceğiz. İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatacağız."

Ağır sınıf insansız kara aracının (İKA) prototipinin üretileceğine işaret eden Demir, hafif ve orta sınıf İKA'larda ilk araçların teslim edileceğini vurguladı. Demir, TSK envanterinde ilk olacak Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatlarının da yapılacağını söyledi.

Demir, motor projelerinde bu yılın somut çıktıların elde edileceği bir yıl olacağını belirterek "SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilecek. ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak." dedi.

Elektronik harpte, yüksek frekans elektronik taarruz sistemi ve erken ihbar radar sistemi gibi unsurların ilk kez teslim edileceğinin altını çizen Demir, SİHA'lar için CATS kameraların seri üretimi sürerken, gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C Projesi'nde tasarım aşamasına geçileceğini ve ASELFLIR-600 projesinin başlatılacağını kaydetti.

(Sürecek)

İhlas Haber Ajansı, Füze Sistemi, İsmail Demir, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir, 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika Ekonomi


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