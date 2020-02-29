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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "6 adet daha Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığımıza...
6 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "6 adet daha Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik. Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var" ifadesini kullandı. - ANKARA
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