Savunma Sanayii Başkanı Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılı değerlendirme ve 2020 yılı projelerine ilişkin Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 2020 yılında planlanan önemli faaliyetler ve teslimatlar hakkında bilgi veren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir projeleri şu şekilde sıraladı:



"Hava;



Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz.



ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra teslim etmeye başlayacağız.



Özellikleri geliştirilmiş Kamikaze Mini İHA Kargu-2'lerin teslimatlarına başlayacağız.



Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı İHA Alpagu'nun teslimatlarına başlayacağız.



Geliştirilmiş Mini İHA'nın teslimatlarına başlayacağız.



Kargo İHA'nın sözleşmesini imzalayacağız, tasarım ve geliştirme faaliyetine başlayacağız.



K.K.K.lığı ihtiyacı için Temel Eğitim Helikopteri Projesi kapsamında sözleşme imzalayacağız.



Deniz;



Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu 2020 sonunda teslim edeceğiz.



Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'u teslim edeceğiz.



İki adet Acil Müdahale Dalış Eğitim Botunu teslim edeceğiz.



Yeni SAT Botunun ikincisini teslim edeceğiz.



Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında geminin Detay Tasarım Aşamasını tamamlayacağız.



PREVEZE Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE YÖM) Projesi Ön Tasarım Aşamasını tamamlayacağız.



Kara;



VURAN, KİRPİ-2, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ, Olay Yeri İnceleme Aracı, Gizli Zırhlı Küçük Otobüs GİZKO, Zırhlı Ambulans gibi çeşitli tip ve özelliklerde araçları güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz.



EGM için başlatılan Zırhlı Kamyonet ve Binek Araçları Projesi kapsamında gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler ilk kez teslim edilmeye başlanacak.



KKK'lığı için üretimi yapılan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araç (MKKKKA) ilk kez kullanılmaya başlanacak.



6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapılacak.



İlk yerli üretim Havadan Taşınabilir 105 mm Hafifi Çekili Obüs (BORAN) Projesi kapsamında ilk obüsler K.K.K'lığına teslim edilecek.



Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) kalifikasyon testlerine başlayacağız.



Hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarından bazı gruplarda ihaleye çıkacağız ve bazı sınıf araçlarımızı envantere alacağız.



Silah/Mühimmat/Füze;



Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'yı envantere alacağız.



ATMACA deniz füzesini envantere alacağız.



İlk yerli ve milli hava-hava füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen BOZDOĞAN Hava-Hava Füzesi uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra envantere girecek.



Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O'nun harp başlıklı tam atım füze atışlı testlerini yapacağız.



Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemlerinin teslimatlarına devam edeceğiz.



Portatif Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında, harp başlıklı güdümlü test füzesi atışlı testlerini gerçekleştireceğiz.



HGK, KGK, LGK ve Teber güdüm kitleri; SOM-A, UMTAS, L-UMTAS, OMTAS füzeleri, MAM mühimmatları ve DSH roketlerinin teslimatlarına devam edeceğiz.



MPT-76, Özgün Yerli Tabanca METE, 5,56 Piyade Tüfeğinin teslimatlarına devam edeceğiz.



MPT-76 tüfeğiyle uyumlu tüfek altı bombaatarın teslimatlarına devam edeceğiz.



Fırtına obüslerinde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız.



Elektronik sistemler;



Kritik tesislerin Mini/Mikro İHA tehditlerine karşı korunması projesini ihale edeceğiz.



ASELPOD Hedefleme Podlarının teslimine devam edeceğiz.



RAKAS - MUKAS Projesi kapsamında Radar Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (RAKAS) sistemini teslim edeceğiz.



Radar Elektronik Destek (ED)/ Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri Projesi kapsamında ED ve ET sistemlerini teslim edeceğiz.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında yurt içindeki kurulumlara devam edeceğiz.



Modüler Geçici Üs Bölgelerinin teslimatlarına devam edeceğiz.



Çeşitli tiplerde karıştırıcı, köreltici, İHA önleyici sistem ile telsiz teslimatları yapacağız.



X Bant Uydu Muhabere Sistemi Projesi kapsamında teslimatlara başlayacağız.



Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerini yerli imkanlarla üretmeyi amaçladığımız Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi sözleşmesini imzalayacağız.



Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi (IFF) Mod 5/S Projesi kapsamında öncelikle F-16 olmak üzere çeşitli hava ve deniz platformlarına milli IFF cihazları entegrasyonu yapacağız.



Elektronik harp korumalı, 30-512 Mhz frekans aralığında çalışan ve frekans atlama özelliğine sahip, 5 farklı dalga şekli yüklü ve istenildiğinde yeni dalga şekilleri yüklenebilen yeni tip el telsizi (EHKET) sahaya vereceğiz.



Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Kamu Güvenli Haberleşmesi için kullanıma sunulması planlanan Geniş Bant LTE teknolojisine dayalı sistem tedarik edilmesi ve DMR + LTE hibrit terminal geliştirilmesine yönelik projenin imzalanmasını planlıyoruz.



Diğer;



Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesi kapsamında teklifleri alacağız.



GÖKTÜRK-3 Sentetik Açıklıklı Radar Uydusu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında teklifleri alacağız.



Hibrit motor sistemleri ve enerji depolama sistemleriyle ilgili yeni projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.



Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist inşaatı bitecek ve yeni terminal binası inşaatı başlayacak." - ANKARA