Savunma Sanayii Başkanı Demir: Altay tankı motoruna ilişkin negatif dönüş olmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: Altay tankı motoruna ilişkin negatif dönüş olmadı - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Altay tankı motoruna ilişkin negatif dönüş olmadı

7 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Altay tankı MTU' motorunun teminine ilişkin, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Altay tankı motoruna ilişkin negatif dönüş olmadı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Altay tankı MTU' motorunun teminine ilişkin, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor. Görüşmeler yapılıyor, gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konu ile ilgili negatif geri dönüş olmadı" dedi.

İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) arasında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Demir, CHP'li Engin Özkoç'un 'Altay tankı ihalesi feshedilsin' talebinin hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız her işin arkasındayız. İhaleyi açık yaptık. Beyefendi istediğini yapsın. Siyasi polemiğe girmek istemiyoruz, defalarca belirttik. Savunma Sanayii'nde onlarca proje yapılıyor. Her projenin şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir; bunlara iyice bir çalışsınlar sonra bizimle muhatap olsunlar" diye konuştu.

İsmail Demir, Altay tankı için Almanya'dan temin edilecek MTU motoruna ilişkin soru üzerine, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor. Görüşmeler yapılıyor, gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konu ile ilgili negatif bir geri dönüş olmadı. Yapılan görüşmelerde mesajlar alındı. Üzerine çalışacakları söylendi. Bir ihale yapılır bunun başlama şartı vardır. İhale yaptığınız yere verdiğiniz bir prototip vardır. Bu prototipin içinde kullanılan komponentler vardır. İhaleyi alan kişi bu komponentleri kullanarak bu işi yapacaktır. Ama önümüze çıkan dış engeller var. Bu konuda spekülasyon yapan arkadaşların bu dış engellerle ilgili yorum yapmamaları da manidardır" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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