Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii... - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımız...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır"

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ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç. Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır" ifadesini kullandı.

Demir şunları kaydetti:

"SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.

Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.

SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip."

İsmail Demir, Roketsan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii... - Son Dakika

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