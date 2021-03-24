Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız"

24.03.2021 22:18

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Tabii ki barış ve sulh esastır ama atalarımızın söylediği gibi 'Hazır ol cenge istersen Sulh-u Salah' "Savunma Sanayii ve teknolojiler alanında yapılacak herhangi bir...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Tabii ki barış ve sulh esastır ama atalarımızın söylediği gibi 'Hazır ol cenge istersen Sulh-u Salah'

"Savunma Sanayii ve teknolojiler alanında yapılacak herhangi bir çalışma veya gelişme ülkenin ekonomisine ve kalkınmışlığına da çok büyük katkıda bulunacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk insanının yapamayacağı hiçbir şey olmadığını belirterek, "Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. Bunu inanarak söylüyoruz, içi boş bir slogan olarak değil. Bunu kolları sıvayıp, yola çıkıp da elimize iş aldığımızda göreceğiz ve görüyoruz da" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, Savunma Teknoloji Günleri programına katıldı. Demir, programda yaptığı konuşmasında İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin savunma teknolojileri konusunda önemine, savunma teknolojisinin neden önemli olduğu ve savunma teknolojileri konusunda mezun olan öğrencilerine nasıl katkı sağlayacağı gibi konuları ele aldı.

"Türkiye'nin en köklü mühendislik yapılanması İTÜ'de"

Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Türkiye'nin mühendislik alanında tarihçesini oluşturan bir yuva olduğunu belirterek, "O açıdan da hem öğrenci arkadaşlarımızın, öğretim üyelerimizin çatısı altında bulundukları yuvanın önemini ve değerini idrak ettiklerine eminiz ama İTÜ daha da yukarı taşımak üzere en verimli çalışmaları beklediğimi de belirteyim. Tabii eğer Savunma Teknolojileri Günleri'nden bahsediyoruz. Türkiye'de Savunma Sanayii olarak bizim sorumluluğumuz alanında olan bir konudan bahsediyoruz. Öyle olunca da savunma ve teknoloji kelimelerini bir araya getirdiğimizde mühendisler ve mühendislik bunun tabii ki ana omurgasını oluşturuyor. Türkiye'nin en köklü mühendislik yapılanması İTÜ'de. O açıdan da İTÜ camiasında savunma sanayii ve teknoloji anlamında önemli katkılar bekliyoruz" dedi. Demir ayrıca, şu anda Savunma Sanayii alanında araştırmalara destek veren İTÜ mezunu birçok akademisyen ve öğrenci olduğunu söyledi.

"Atalarımızın söylediği gibi 'Hazır ol cenge istersen Sulh-u Salah'"

Savunma Teknolojileri'nin neden önemli olduğunu açıklayan SSB Başkanı Demir, "Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sloganı olarak yıllarca 'İstiklal ve İstikbalimiz için' cümlesini kullandık. Burada aslında çok derin anlamlar var. Bir ülkenin geleceğinin teminatı bağımsız olarak yaşamasının teminatı aslında gücü. Bunu ne kadar kuvvetle uygulasak azdır. Tabii ki barış ve sulh esastır. Biz hep şunu söylüyoruz. Atalarımızın söylediği gibi 'Hazır ol cenge istersen Sulh-u Salah.' O açıdan da bu hazırlık önemli" diye konuştu.

Demir, savunma alanında hazırlık yapma konusunda geçmiş yıllarda belirli ihmaller ve farkında olmama durumunun, yapılan çalışmaların akamete uğraması ve bu sebeplerden dolayı irade ve inanç eksikliği olduğunu anlattı. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayii konusundaki desteklerini ve vurgularını hatırlatarak şu anda irade eksikliğinin kalmadığını söyledi.

"Üniversitelerimize önemli görevler düşüyor"

SSB Başkanı Demir, görevlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen desteklerin hayata geçirilmesi olduğunun altını çizerek, "Burada bir taraftan konvansiyonel teknolojiler ve uygulamalar peşinde koşarken bahsettiğim çeşitli sebeplerden ger kalmışlığımız var, amacımız onu yakalamak. Ama diğer taraftan da geleceğin teknolojilerini çalışmak var. Özellikle üniversite camiasından beklediklerimiz, geleceğin teknolojileri ilgili bize ufuk açıcı projelerle gelmeleri. Alanın ihtiyaçları, Türkiye'nin ihtiyaçları konusunda gerekli çalışmaları yapacağız ama teknoloji derinliği, odaklanma konusunda da üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. Sanayi bir ekosistem. Burada geliştirilecek bir teknolojinin tabii ki sadece Savunma Sanayii alanında değil çok çeşitli alanlarda kullanımı mümkün bunun örneklerini gördük. O halde Savunma Sanayii ve teknolojiler alanında yapılacak herhangi bir çalışma veya gelişme ülkenin ekonomisine ve kalkınmışlığına da çok büyük katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

"Genç arkadaşlarımızı önerilerle ülkemizin geleceğe hazırlanması konusunda destek vermelerini bekliyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, klasikleşmiş bir düşünce olan mezun olup, devlet bana ne iş verir diye beklemektense mezun öğrencilerin inisiyatif alıp çeşitli girişimlerde bulunmalarının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan daha öğrencilik yıllarında oluşturacakları proje grupları ve proje önerileri bizim için çok önemli. Daha sonrasında yine kendi işlerini kurmaları veya teknoloji geliştirme alanlarında inisiyatif alarak bazı yapılanmaları gitmeleri de çok önemli. O ilk adımların desteklenmeleri çok kritik. Bu destekleri oluşturma yönünde de; hem Savunma Sanayii Başkanlığı olarak hem de Türkiye'nin diğer ilgili kurumları olarak gerekli farkındalığın ve desteğin sağlanması konusunda sürekli gündemimizde. Bu konuda oluşturulacak mekanizmaların da çeşitlendirilmesi ve hayata hızla geçirilmesinin farkındayız. O açıdan ben genç arkadaşlarımızı proje ve fikir oluşturma, bir araya gelme, özellikle Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bünyesinde oluşturduğu Vizyonu Geniş Programını takip edip, katkılarda bulunmak ve bu önerilerle ülkemizin geleceğe hazırlanması konusunda destek vermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Demir, sadece 'maaşlı bir işi nereden bulacağım' düşüncesindense onun çok ötesinde fikirlerin ve girişimlerin hayata geçmesini beklediğini aktararak, "Arkadaşlarımız şuna kesinlikle inansınlar; Türk insanının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. Bunu inanarak söylüyoruz, içi boş bir slogan olarak değil. Bunu kolları sıvayıp, yola çıkıp da elimize iş aldığımızda göreceğiz ve görüyoruz da" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız

İstanbul Teknik Üniversitesi, İsmail Demir, Türkiye, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız' - Son Dakika


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