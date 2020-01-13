Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son zamanlarda gündem olan Altay tankına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen 'Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasının ardından kokteyl alanına geçen Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Altay tankı üretilmeye başlandı mı" sorusunu yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Baştan beri söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz, 18 ay diyoruz" dedi.



Gazetecilere, "Tankın prototipini veya motorunu bilen var mı" sorusunu soran Demir, "MTU motordu değil mi? Tankın MTU motorla üretileceğini de herkes biliyor. Onda bir değişiklik var mı? Yok. O motorun ihraç sahasına tabi olacağını ve müsaade alınacağını herkes biliyor muydu? Biliyordu. O süreç de devam ediyor" diye konuştu.



Altay tankının başka bir şirkete devredilmesinin sorulması üzerine Demir, "Altay tankına acil ihtiyaç olduğu için devredildi diye bir şey yok. Arifiye'nin işletmesiyle ilgili bir karar alındı. Tabiki tank modernizasyonu devam ediyor. M60 tanklarımız modernize edildi. Leopar tankları modernize edildi, ediliyor. Tank modernizasyon işlemleri de devam ediyor bir taraftan, meseleyi çarpıtmanın anlamı yok. Bu motorun ihraç lisansına tabii olduğu ve ihraç lisansı da bizim inisiyatifimizde değil. Türkiye'nin inisiyatifi dışında olan bir olayı kaşıyıp da, 'şöyle oldu, böyle oldu' demenin bir anlamı yok. Buna rağmen kaç yıldır diyoruz ki 'Biz milli motor girişimi projemizi, milli güç sistemi geliştirme projemizi başlattık.' Milli güç sistemi de 3-5 günde yapılacak bir olay değil. Çeşitli alternatiflerden de başka motorların tedarik süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Altay tankının üretimine de değinen Demir, "Bu sürecin bir kısmı bizim kontrolümüzde değil. Çünkü tankın güç paketinin temin edildiği prototip sürecinde bir kaynak var. Bu kaynakla ilgili müsaade süreci uzadı. (Sıkıntı mı var? Bu bir süreç, bu sürecin ne olduğunu sizde biliyorsunuz. Bu süreçteki sıkıntı olma veya olmama ihtimaline karşı, milli motor geliştirme sürecimizi başlattık ve devam ettiriyoruz. Ayrıca alternatif güç kaynağı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu şu anda söylediğimiz bir şey değil" diye konuştu. - ANKARA