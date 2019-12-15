Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Kargu-2' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Kargu-2' açıklaması - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Kargu-2' açıklaması

6 saat önce

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ile imzaladıkları sözleşme kapsamında, 356 adet 'Kargu-2'nin güvenlik güçlerine teslim edileceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Kargu-2' açıklaması, System.String[]

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ile imzaladıkları sözleşme kapsamında, 356 adet 'Kargu-2'nin güvenlik güçlerine teslim edileceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, STM ile imzalanan sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı. Sözleşme kapsamında, 356 adet 'Kargu-2'nin güvenlik güçlerine teslim edileceğini belirten Demir, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA'larımızı geliştiriyoruz. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM)  ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek" dedi.


İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:41 Kaynak: DHA
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