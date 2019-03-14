Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Vali Çakacak'a Ziyaret

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Vali Çakacak'a Ziyaret

1 saat önce

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Vali Çakacak'a Ziyaret, System.String[]
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Savunma Sanayii Başkanı Demir'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyarette Savunma Sanayii Başkanı Demir, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyareti ardından Savunma Sanayii Başkanı Demir, diğer programlarına katılmak üzere valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:13 Kaynak: İHA

Yaşam
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