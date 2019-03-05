Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyanın En Hafif Mayın Dedektörü 'Ozan'ın Denemesini Yaptık"

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyanın En Hafif Mayın Dedektörü 'Ozan'ın Denemesini Yaptık"

10 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'Ozan'ın denemesini yaptıklarını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'Ozan'ın denemesini yaptıklarını açıkladı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü Ozan'ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:29 Kaynak: İHA

İsmail Demir, Güncel
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