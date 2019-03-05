Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyanın En Hafif Mayın Dedektörü 'Ozan'ın Denemesini Yaptık"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'Ozan'ın denemesini yaptıklarını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'Ozan'ın denemesini yaptıklarını açıkladı.



Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü Ozan'ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor" ifadesini kullandı. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses'ten Müslüm Gürses'e Duygusal Mesaj: Senin Gibisini Bulamayız

Usta Oyuncu Şener Şen, Sahte Hesapların Peşine Düştü!

Caner Erkin, Eski Eşi Asena Atalay'a İsyan Etti: Haksız Menfaat Elde Etmeye Çalışmasın

Maldivler'de Aşka Gelen Seren Serengil ve Yaşar İpek, Öpüşerek Poz Verdi