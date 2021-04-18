Savunma Sanayii Başkanı Demir'e 'Yılın Bürokratı' ödülü - Son Dakika

'Yılın Bürokratı' seçilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu ödülü savunma sanayii ailemizin bütün fertlerine teşekkür edip, onlar adına kabul ediyorum. Savunma sanayimiz tecrübesini diğer alanlara aktarmaya devam edecek" dedi.

Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 30'uncu kez düzenlenen 'Yılın İş İnsanları' anketi sonuçlandı. Ankete göre üst üste ikinci kez 'Yılın Bürokratı' seçilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomist Dergisi'nin anketinde iki yıl üst üste bu sonucun çıkması ekosistemimizin başarılı çalışmasının sonucudur. Bu ödülü savunma sanayii ailemizin bütün fertlerine teşekkür edip, onlar adına kabul ediyorum. Savunma sanayimiz tecrübesini diğer alanlara aktarmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA