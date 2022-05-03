Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti" - Son Dakika
Üye Girişi

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti"

03.05.2022 10:49

- Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 yılı içerisinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek olan 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin,...

- Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 yılı içerisinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek olan 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiği duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu. Gökdeniz'in bu yıl içinde İstanbul Fırkateynine entegre edileceğine de duyuran Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi. Donanmamız için geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz bu yıl içinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek."

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

YORUMLAR
500
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bayramın ilk gününde 104 bin 325 kişi ziyaret etti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bayramın ilk gününde 104 bin 325 kişi ziyaret etti KDK, evde bakım aylığı sehven kesilen başvurucunun aylığının yeniden bağlanmasını sağladı KDK, evde bakım aylığı sehven kesilen başvurucunun aylığının yeniden bağlanmasını sağladı

İsmail Demir, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti' - Son Dakika


Son Dakika
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:43 Müzik yasağının kaldırılmasını talep eden Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı
10:39 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 10:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement