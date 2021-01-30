Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık

Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık

30.01.2021 12:26

Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptıkSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptıklarını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptıklarını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık" dedi.

Kaynak: DHA
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İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık - Son Dakika


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