Son Dakika Haberleri: Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor
Son Dakika Güncel Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor

Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


İsmail Demir, Roketsan, Aselsan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:59 Kaynak: DHA
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