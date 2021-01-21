Varank: "Yakın zamanda Avrupa semalarında Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz"
21.01.2021 11:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. (3)
Bakan Varank: "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz."
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