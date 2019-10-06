Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, İstanbul 'da toprağa verildi.

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