Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Savunma Sanayii Başkanı Demir'in ağabeyinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Savunma Sanayii Başkanı Demir'in ağabeyinin cenazesi toprağa verildi

28.02.2022 17:33
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Savunma Sanayii Başkanı Demir'in ağabeyinin cenazesi toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Eskişehir'de 73 yaşında vefat eden ağabeyi Ahmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Eskişehir'de 73 yaşında vefat eden ağabeyi Ahmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Demir'in cenazesi, Sami Ramazanoğlu Camisi'nde Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından Seyitgazi yolundaki Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene, İsmail Demir ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Asri Mezarlık, İsmail Demir, Ahmet Demir, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Savunma Sanayii Başkanı Demir'in ağabeyinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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