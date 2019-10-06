Savunma sanayii başkanı demir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

"DOSTLARDAN DUA BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, babası Ömer Demir ve aile yakınları ile taziyeleri kabul etti. İsmail Demir, "Her fani ölümü tadıcıdır. Bize düşen şu an sabır. Allah mekanını cennet etsin. Dostlardan dua bekliyoruz. Anne acısı başka bir şey. Allah makamını cennet eylesin. Cennette buluşmak nasip olsun. ve her eve de böyle bir anne nasip etsin" diyerek taziyeye gelenlere teşekkür etti. Kadire Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- İstanbul