Savunma Sanayii Başkanı Demir, Endonezya'ya teslim edilen "KAPLAN MT" tanklarının seri üretim tamamlama törenine katıldı - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Endonezya'ya teslim edilen "KAPLAN MT" tanklarının seri üretim tamamlama törenine katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endonezya'ya teslim edilen KAPLAN MT tanklarının seri üretim tamamlama töreninde konuştu. Demir, "Bu tankların o bölgeye ve civarına bu sınıfta tank ihracatı konusunda önemli bir açılım yapmasını bekliyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Platform Seri Üretimi Tamamlanma Töreni"ne katıldı. FNSS ev sahipliğinde düzenlenen törene Endonezya ve Türkiye yetkililerinden yoğun katılım oldu. KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi devletlerarası bir anlaşma ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanmıştı. 2015 yılında, Endonezya DG Defence Potential ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan bir işbirliği anlaşmasıyla, 2 prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verilmişti. FNSS Savunma Sistemleri ve PT Pindad arasında 2019'da imzalanan KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İşbirliği Sözleşmesi kapsamında sürdürülen projede FNSS, seri üretim konfigürasyonuna sahip ilk parti araçların imalatını tamamladı. FNSS'nin PT Pindad'a teknoloji transferi modelini başarı ile uyguladığı proje kapsamında geliştirilen araçlar, Endonezya'ya yapılacak sevkiyat öncesinde, FNSS tesislerinde sunuldu.

"Bu tankların o bölgeye ve civarına bu sınıfta tank ihracatı konusunda önemli bir açılım yapmasını bekliyoruz"

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şunları kaydetti:

"Bu proje aslında FNSS ile Endonezyalı savunma şirketi PT Pindad arasında uzun zamandır devam eden ve iki ülke arasında örnek teşkil edebilecek bir işbirliği modeli oldu. Türkiye'nin tank meselesi konuşulurken tank ihracatında attığı önemli adımlardan da bir tanesi. Bu sınıfta gerçekten ihtiyacın tanımlanıp, tasarımların yapılıp bir kısmının Türkiye'de bir kısmının Endonezya'da üretildiği bir modelle üretim gerçekleştirildi. Seri üretimler başladı ve teslimatlar devam edecek. Dediğim gibi bir kısım Türkiye'de bir kısmını Endonezya üretilecek. Prototipler de bu şekilde yapıldı. Bir prototip burada üretilirken diğer bir prototip Endonezya'da PT Pindad tarafından üretildi. Bu aslında bizim ihracat açılımlarında vurguladığımız gibi, 'savunma sanayii ihracatı sadece ticari bir olay değildir, ülkeler arasında işbirliğini ve teknoloji transferini de içeren bir husustur.' Dost ve kardeş ülkelere bizim önerdiğimiz bir model var bu da bunun bir örneği. Gerektiğinde o ülkenin ihtiyacına göre tanımlanmış bir ürünleri de sıfırdan tasarlayıp o ülkenin ihtiyacına göre üretip teslim edebiliriz. Üretimin de sadece Türkiye'de şart olması gerekmez. Bu kardeş ülkelerde de kabiliyetlerin artırılması için atılmış adımlardır. Bu sayılar tabi küçük adımlar ile başladı ama hem sayıların artması hem de bunun bir model olarak bu tankların o bölgeye ve civarına bu sınıfta tank ihracatı konusunda önemli bir açılım yapmasını bekliyoruz."

"Türkiye zırhlı araçlar konusunda çok iyi bir noktada"

Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayii ihracatı konusunda attığı adımların daha da genişleyerek ilerleyeceğinin altını çizen Demir, "Türkiye zırhlı araçlar konusunda çok iyi bir noktada. Hafif sınıf zırhlı araçlar, tekerlekli paletli olmak üzere, muharebe araçları olmak üzere ve bir de bu tür modellere geçmiş bulunuyoruz. Bu konuda Türkiye iddialı. Endonezya ile attığımız bu örnek adımdan sonra da. Tabi ki Endonezya ile işbirliği ve ihracat konusunda da birçok kalemi konuşuyoruz. Onların da inşallah yakında teker teker gerçekleştiğini göreceğiz ve Türkiye'nin bu ihracatı devam edecek" diye konuştu.

Törene ayrıca, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan temsilciler, Endonezya Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Agus Subiyanto, Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT Pindad temsilcileri katıldı.