Savunma Sanayii Başkanı Demir: Kargo İHA sisteminde 2021'de seri üretim hedefliyoruz
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile 'Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi' kapsamında sözleşme imzaladıklarını, Kargo İnsansız Hava Araçları (İHA) sisteminin 2021'de seri üretime geçmesini hedeflediklerini bildirdi.
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile 'Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi' kapsamında sözleşme imzaladıklarını, Kargo İnsansız Hava Araçları (İHA) sisteminin 2021'de seri üretime geçmesini hedeflediklerini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA projemiz kapsamında TUSAŞ ile sözleşme imzaladık. Operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek Kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesini hedefliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:22 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Savunma Sanayii Başkanı Demir: Kargo İHA sisteminde 2021'de seri üretim hedefliyoruz - Son Dakika
Son Dakika 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:50 Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:32 Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:30 Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor