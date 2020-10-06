Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan,...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz." - ANKARA
Bağımsızlık, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:28 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan,... - Son Dakika
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