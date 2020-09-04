Savunma Sanayii Başkanı Demir: Radar Elektronik Destek sistemi teslimatları devam ediyor - Son Dakika

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarının devam ettiğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "REDET-II Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor. REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin elektronik harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz" dedi.