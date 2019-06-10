Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400 için teknik ekip kurulması teklifimize ABD'den yanıt yok

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
S-400'ler konusunda Washington
ve Ankara
ortaklığında kurulmasını önerdikleri teknik ekiple ilgili ABD
'nin hiçbir adım atmadığını açıkladı. Bilkent Üniversitesi
'nde bir fuara katılan Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, Rusya
'dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, "S-400 konusunda Türkiye
'nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var. 'Biz bu meseleyi bitirdik.' diye defalarca söylendi." dedi.