Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400 için teknik ekip kurulması teklifimize ABD'den yanıt yok
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400 için teknik ekip kurulması teklifimize ABD'den yanıt yok

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'ler konusunda Washington ve Ankara ortaklığında kurulmasını önerdikleri teknik ekiple ilgili ABD'nin hiçbir adım atmadığını açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400 için teknik ekip kurulması teklifimize ABD'den yanıt yok, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400'ler konusunda Washington ve Ankara ortaklığında kurulmasını önerdikleri teknik ekiple ilgili ABD'nin hiçbir adım atmadığını açıkladı.

Bilkent Üniversitesi'nde bir fuara katılan Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, "S-400 konusunda Türkiye'nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var. 'Biz bu meseleyi bitirdik.' diye defalarca söylendi." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 
Washington, İsmail Demir, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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