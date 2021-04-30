Sanayi ve Teknoloji altyapımızı güçlendireceğimiz konusunda bir yol haritası olacak" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji altyapımızı güçlendireceğimiz konusunda bir yol haritası olacak"

30.04.2021 13:34
Sanayi ve Teknoloji altyapımızı güçlendireceğimiz konusunda bir yol haritası olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan ve Türkiye'nin Savunma Sanayi alanında işbirliğine değinerek, "Uzun soluklu bir işbirliği nasıl oluşturulur, nasıl beraber daha kuvvetli bir şekilde Sanayi ve Teknoloji altyapımızı güçlendiririz konusunda bir yol haritası olacak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan ve Türkiye'nin Savunma Sanayi alanında işbirliğine değinerek, "Uzun soluklu bir işbirliği nasıl oluşturulur, nasıl beraber daha kuvvetli bir şekilde Sanayi ve Teknoloji altyapımızı güçlendiririz konusunda bir yol haritası olacak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki heyet temaslarda bulanmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Heyet Bakü temasları kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan İsmail Demir, daha sonra Azerbaycan Şehitliği'ne geçti. 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'na giden heyet burada Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, temasları kapsamında Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek Türk Şehitliği anıtına çelenk bırakarak dua etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmail Demir, Savunma Sanayi'nin bir ülkenin huzur ve barış içerisinde yaşaması için çok önemli olduğunu belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Son harekatla da göründü ki yıllarca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarını da kurtarmak, kendi malımız, yerli ürünlerimizin de katkısıyla mümkün olabilir. Eğer bu anlamda ürünlerimiz olmasaydı herhalde hareketlilik başladığı zaman oluşturulacak ambargoyla, yasaklarla harekatı akamete uğratmaları mümkün olabilirdi. Görüldü ki kendi kuvvetini, kendi yerli sanayine dayanmak kadar güçlü bir şey yok. Bunu Azerbaycan'daki kardeşlerimiz de gayet net biliyorlar, görüyorlar" dedi.

"SAVUNMA SANAYİ KABİLİYETİNİ BİRLEŞTİRECEK ADIMLARIN ATILMASINA VESİLE OLACAK BİR ZİYARET OLACAK"

Azerbaycan ve Türkiye arasında iş birliğini Savunma Sanayi teknoloji anlamında da iyi bir seviyeye taşımak için temaslarının devam ettiğini vurgulayan Demir, "Bu irtibatlar zincirinde bir adım da bu ziyaretimiz olacak. İnşallah karşılıklı ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz devam edecek. Bu görüşmeler neticesinde inşallah sonuç olacak, netice alacak iki ülkenin Savunma Sanayi kabiliyetini birleştirecek, geliştirecek adımların da atılmasına vesile olacak bir ziyaret olacak. Çeşitli yetkililerle görüşmelerimiz oldu. Savunma Sanayi şirketlerimiz zaten burada hem hareket sırasında hem de sonrasında gayet yoğun bir şekilde bulundular. Savunma Sanayi Başkanlığımız hareket sırasında ve sonrasında da gelişmeleri çok yakından takip etti sahada arkadaşlarım bulundular. Bu iki ülkenin kardeşliğini bir gereği ama kardeşliği artık Savunma Sanayi ve teknoloji alanlarında da yeni bir boyuta taşımak üzere inşallah bu ziyaretler neticeler verecek" diye konuştu.

"SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİMİZ KONUSUNDA BİR YOL HARİTASI OLACAK"

Demir açıklamalarına şöyle devam etti:

"Uzun soluklu bir iş birliği nasıl oluşturulur, nasıl beraber daha kuvvetli bir şekilde Sanayi ve Teknoloji altyapımızı güçlendiririz konusunda bir yol haritası olacak. Tabi ürün alışverişi sadece işin çok ilk adımında gelen bir parçası ama çok daha derin ve ileri adımların atılması mümkün ve bunu da görüyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in başkanlığındaki heyette HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz yer alıyor.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev ile bir araya gelen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştükten sonra Azerbaycan temaslarını tamamlayarak Bakü'den ayrılacak.

(Kamil Nadirli/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji altyapımızı güçlendireceğimiz konusunda bir yol haritası olacak' - Son Dakika


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