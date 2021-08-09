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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık"

09.08.2021 12:02

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Deniz Araçları için sürü yeteneğinin kazandırılması amacıyla başlatılan Sürü İDA Projesinde ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Deniz Araçları için sürü yeteneğinin kazandırılması amacıyla başlatılan Sürü İDA Projesinde ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bir kabiliyeti daha yerli-milli olarak geliştiriyoruz. İnsansız Deniz Araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılması, otonomi ve çeşitli görevlerin icrasını hedeflediğimiz Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık

İsmail Demir, Medya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık' - Son Dakika


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