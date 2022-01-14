Üye Girişi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız"

14.01.2022 15:17

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Ufuk gemisinin, "Ana Vatan'ın güvenliği Mavi Vatan'ın savunmasından geçer" sözünü kendine şiar edinen neferlerin güç birliğine güzel bir örnek olduğunu belirterek, "Ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Ufuk gemisinin, "Ana Vatan'ın güvenliği Mavi Vatan'ın savunmasından geçer" sözünü kendine şiar edinen neferlerin güç birliğine güzel bir örnek olduğunu belirterek, "Ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar göstermektedir ki savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız." dedi.

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un (A-591) hizmete giriş töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Barbaros Hayreddin Paşa'nın "Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur" sözüne atıfla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şanlı ordumuz başta olmak üzere, güvenlik birimlerinin Mavi Vatan'daki gücünü artırmak ve bu konuda daha da ileri gitmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projelerle çok sayıda platformun denizlerde hizmet verdiğini ve Türk bayrağını dalgalandırdığını aktaran Demir, "Projelerimiz, Başkanlığımızın koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, ana ve alt yüklenici şirketler, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir iş birliği ağı sayesinde askeri ve özel tersanelerimizde hayata geçirilmektedir. Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede, sadece askeri değil sivil alana dönük de projelerimizi geliştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız"

Demir, MİLGEM Projesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği iradeyle bugüne kadar, Ada Sınıfı 4 korveti hizmete aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu projenin 5. gemisi ülkemizin ilk milli fırkateyni olacak, 2023 yılında hizmete alacağımız İstanbul'un da inşası sürüyor. İstanbul gemimizin de ana yüklenicisi olan STM'nin sorumluluğunda inşa edilen test ve eğitim gemimiz Ufuk bugün hizmete giriyor. Ana alt yüklenicimiz İstanbul Denizcilik Tersanesi'ne, alt yükleniciler; ASELSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ANEL, YALTES, GÜRDESAN, MEG GEMİ ve POYRAZ başta olmak üzere gemide emeği olan 194 firmamıza ve Türk Loydu'na ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca, bütün deniz projelerinde birlikte yol yürüdüğümüz, bu projede de tecrübe ve desteklerini bizden esirgemeyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Bu gemi, 'Ana Vatan'ın güvenliği Mavi Vatan'ın savunmasından geçer' sözünü kendine şiar edinen neferlerin güç birliğine güzel bir örnektir. Ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar göstermektedir ki savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız."

"Mavi Vatan'da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, özellikle kritik teknolojiler ve stratejik alanlarda yüzde 100 yerli ve milli olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Demir, "Deniz projelerimizde de geçmişte ithal edilen birçok kritik teknolojinin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildiğini ifade etmek isterim. Hava savunma sistemlerimizden, gemisavar füzelerimize, elektronik harp ve radar sistemlerimizden elektro-optik sensörlere, kızılötesi arama takip sisteminden, dikey atım sisteminden SONAR sistemine kadar birçok alt sistemi artık kendimiz geliştiriyor, kullanıyor, hatta ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, Mavi Vatan'da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhtiyaç duyulan tip ve özelliklerde yeni platformların inşalarına ve envanterde bulunan araçlarımızın modernizasyonlarına devam edeceğiz. İnşası süren Anadolu gemimiz, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemimiz ve yeni tip denizaltılarımızla, son teknolojiyle muhtelif çeşitlerini geliştiriyor olduğumuz silahlı insansız deniz araçlarımızla, çok yakında ihalesini sonuçlandıracağımız İ sınıfı fırkateynlerimizle, talimatını verdiğiniz uçak gemimiz ve TF2000 hava savunma muhribimizle donanmamızın gücüne güç katacağız.

İlk günden bu yana Başkanlığımıza her anlamda her tür desteği veren ve liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize talimatları son derece nettir. Tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlıyız. Ülkemiz ve Başkanlığımız özelinde gizliden ya da açıktan uygulanan her türlü kısıtlamanın bizi daha güçlü kılacağına yürekten inanıyoruz. Projede emeği geçen tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür ediyor, Ufuk gemimizin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsmail Demir, Mavi Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız' - Son Dakika


Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı         
17:02
Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı         
16:21
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:51 Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:19 Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
15:56 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı
15:54 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
15:51 Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi! Daha önce Tuba Büyüküstün'le birlikteydi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 17:10:19. #1.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement