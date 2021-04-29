Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in " Ankara'nın S-400 alımı ABD'nin güvenliğine tehdit" açıklamasına, "Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in "Ankara'nın S-400 alımı ABD'nin güvenliğine tehdit" açıklamasına cevap verdi. TV 100 kanalındaki bir program sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklaması gelince, SSB Başkanı Demir'e bu konu soruldu. Demir, "Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Bolton'a 'Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor, bize bir açıklama borçlusunuz' dedim. Kendisi de 'Haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız' dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz. Sayın Blinken kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda bunu inanarak söylüyor olabilir. Ama biz bu bilgileri ileten kişilerin ne kadar samimi olduklarıyla ilgili, hangi parametreleri bildikleriyle ilgili endişe sahibiyiz. Konuştuğumuz zaman biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur" diye cevap verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)