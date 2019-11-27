Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti' - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti"

6 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine teslim edilen yerli ve milli MPT-76 silahı sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine teslim edilen yerli ve milli MPT-76 silahı sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından, "Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti" notuyla bir klip paylaştı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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