Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine teslim edilen yerli ve milli MPT-76 silahı sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından, "Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti" notuyla bir klip paylaştı.

(Mehmet Kalay/İHA)