Savunma Sanayii Başkanı Demir: "TSK'ya ilk teslimatları yapılan EHKET ihraç edilmeye başlandı" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "TSK'ya ilk teslimatları yapılan EHKET ihraç edilmeye başlandı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilk teslimatları yapılan Elektronik Harp Korumalı El Telsizi-EHKET'in yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilk teslimatları yapılan Elektronik Harp Korumalı El Telsizi-EHKET'in yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Sözleşmesi (ÇBSMT) kapsamında kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçları milli olarak geliştirilen yazılım tabanlı telsizlerle karşılanıyor.


Sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşan telsizlere bir yenisi daha eklendi. Elektronik Harp Korumalı El Telsizi-EHKET, proje kapsamında yeni bir telsiz modeli olarak geliştirildi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. O günlerde yerli ve milli savunma sanayiinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha görülmüş ve bu anlamda önemli adımlar atılmıştır. Aselsan'ın kurulması ve yerli telsizlerin üretilmesi savunma sanayiimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Savunma sanayiimiz o günlerden bu günlere çok farklı bir seviyeye geldi. Yeni teknolojilerle güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN da son olarak EHKET telsizlerini geliştirdi" ifadelerini kullandı.


En zor ses-veri-video haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilen küçük, hafif, çok bantlı, çok fonksiyonlu taktik el telsizi EHKET'in en zor çevre koşullarına dahi uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığını belirten Demir, şöyle konuştu:


"EHKET telsizleri, doğrudan görüş hattının olmadığı yerlerde dahi geniş bant dalga şekli özelliğini kullanarak günümüz modern savaş alanlarında ihtiyaç duyulan yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoları aktarabiliyor. Yüksek seviye elektronik harp koruma tedbirleri, EHKET'e yüksek beka kabiliyeti kazandırıyor. Milli kriptolu haberleşme yapılan telsizlerin TSK'ya ilk teslimatları yapıldı ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Kıbrıs Barış Harekatında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün geliştirdiği Yazılım Tabanlı Telsizleri ile kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor."


Elektronik Harp Korumalı El Telsizi EHKET, yüksek veri hızı ile ses-veri-video haberleşme, elektronik harp koruması, Milli kripto, yüksek çözünürlüklü dahili kamera ve hafifletilmiş magnezyum gövde gibi özelliklerden oluşuyor. Dünyadaki benzerlerine göre hafif, küçük ve fiyat avantajına sahip olan EHKET, ağ destekli yapısı ile en uç birimlerden komuta merkezlerine kadar haberleşme imkanı sunuyor. - ANKARA

İsmail Demir, Aselsan, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'TSK'ya ilk teslimatları yapılan EHKET ihraç edilmeye başlandı' - Son Dakika
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