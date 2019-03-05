Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı Demir, Tübitak Bilgem'i Ziyaret Etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Tübitak Bilgem'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM'i ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Tübitak Bilgem'i Ziyaret Etti, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM'i (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) ziyaret etti. Demir, ziyarette BİLGEM'in geliştirdiği cihazlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Kocaeli, İsmail Demir, Gebze, Güncel
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