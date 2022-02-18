Üye Girişi
Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti

18.02.2022 15:19
Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin önemli kurumlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nü (SAGE) ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin önemli kurumlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nü (SAGE) ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail Demir'e ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti. Ziyarette Demir'e Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi, turbojet ve ramjet motor projeleriyle onların uyarlamalarına dair bilgiler verildi.

'MEMNUNİYET VERİCİ'Projeleri yerinde inceleyen Demir, savunma sanayii teknoloji ve Ar-Ge'sinde TÜBİTAK'ın ve enstitülerinin rolünün çok büyük olduğunu, SAGE'nin de bunların başında geldiğini belirterek, "Burada projelerdeki ilerlemeleri görme fırsatı bulduk. Bu seviyede yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler, Türkiye için memnuniyet verici. İnşallah ileride burada yapılan çalışmaların teker teker hayata geçtiğini gördükçe ülkemizin geldiği seviyeyle ilgili çok daha müjdeli haberler verme fırsatımız olacak. Hep beraber, el birliğiyle bu milli teknoloji hamlesinde Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirmek üzere çalışacağız" dedi.

YORUMLAR
500

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, İsmail Demir, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement