Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin önemli kurumlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nü (SAGE) ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail Demir'e ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti. Ziyarette Demir'e Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi, turbojet ve ramjet motor projeleriyle onların uyarlamalarına dair bilgiler verildi.

'MEMNUNİYET VERİCİ'Projeleri yerinde inceleyen Demir, savunma sanayii teknoloji ve Ar-Ge'sinde TÜBİTAK'ın ve enstitülerinin rolünün çok büyük olduğunu, SAGE'nin de bunların başında geldiğini belirterek, "Burada projelerdeki ilerlemeleri görme fırsatı bulduk. Bu seviyede yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler, Türkiye için memnuniyet verici. İnşallah ileride burada yapılan çalışmaların teker teker hayata geçtiğini gördükçe ülkemizin geldiği seviyeyle ilgili çok daha müjdeli haberler verme fırsatımız olacak. Hep beraber, el birliğiyle bu milli teknoloji hamlesinde Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirmek üzere çalışacağız" dedi.