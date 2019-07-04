Savunma Sanayii Başkanı Demir: " Türkiye elindeki bir ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde...
1 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı Demir: " Türkiye elindeki bir ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir" Doğu Akdeniz konusunda S 400'ü alıpta denklemi değiştirelim diye bir planlama yok" "Libya bir hayat memat meselesi haline gelmiştir" " Yaptırımlar belirli bir süre...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı Demir: " Türkiye
elindeki bir ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir" Doğu Akdeniz
konusunda S 400'ü alıpta denklemi değiştirelim diye bir planlama yok"
"Libya
bir hayat memat meselesi haline gelmiştir"
" Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açacaktır. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin dahada güçlenmesi anlamına gelecektir"
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