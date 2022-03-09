Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye... - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye...

09.03.2022 14:49

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik"ANKARA Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Sahada varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik"

ANKARA Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Sahada varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'nın açılış törenine katıldı. Burada öğrencilere seslenen Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Çeşitli yarışmalarla projelerle sizlerin önünü açmaya çalışacağız. Boş söz konuşmak istemiyoruz. Uygulamalar ile hayatta olmak istiyoruz. Yaptığımız işler ile kendimizi göstermek istiyoruz. Savunma sanayiinde bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin dışa bağımlığını bitirme noktasında çok kararlıyız. Önemli adımlar attık. Dışa bağımlılık diye bir kavramı da aslında kabul etmiyoruz. Tabi ki küresel ortamda çeşitli unsurların tedariki çeşitli şekilde yapılır. Ama Türkiye'nin stratejik ürünlerde, stratejik alanlarda dışa bağımlılık gibi bir lüksü olamaz. Bu konuda kendimize yetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Sahada varsanız varsınız, yoksanız yok"

Savunma sanayiinde sahada yer alınması gerektiği ve son yaşanan olayların da gösterdiği üzere, Türkiye'nin kendi yerli ve milli savunmasına daha ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çeken Demir, "Sahada güçlü olmalıyız. Kısa tabirle görmeden görmek, vurmadan vurmak gerekiyor. Çünkü sahanın insafı yok, lüksü yok. Özür dilerim yok. Geri adım yok. Sahada varsanız varsınız, yoksanız yok. Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik. Daha da illeri kabiliyet ve unsurlar ile sahada olup bunu daha da ileri noktaya taşımak isteriz. Bu konuda da en önemli unsurumuz tabi ki insan kaynağı. İnsan kaynağı deyince de iyi yetişmiş, kendine güvenen, özgüveni yüksek ideali olan insan kaynağı. Onu da sizlerde görüyoruz. Sizler için sürekli şunu söylüyoruz; 'Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız.' Sizler daha iyisini yaparsınız" şeklinde konuştu.

Öte yandan programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye...

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Togo Cumhuriyeti, İsmail Demir, Ekonomi, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye... - Son Dakika


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