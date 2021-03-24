Savunma Sanayii Başkanı Demir: Üniversite camiasından ufuk açıcı projeler bekliyoruz - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Üniversite camiasından ufuk açıcı projeler bekliyoruz

24.03.2021 12:18
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Üniversite camiasından ufuk açıcı projeler bekliyoruz, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üniversite camiasından beklediklerimiz geleceğin teknolojileriyle ilgili bize ufuk açıcı projelerle, fikirlerle gelmeleri. Tabii ki alanın ihtiyaçları, Türkiye'nin ihtiyaçları konusunda bizler gerekli çalışmaları yapacağız.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üniversite camiasından beklediklerimiz geleceğin teknolojileriyle ilgili bize ufuk açıcı projelerle, fikirlerle gelmeleri. Tabii ki alanın ihtiyaçları, Türkiye'nin ihtiyaçları konusunda bizler gerekli çalışmaları yapacağız. Ama teknoloji derinliği ve odaklanma konusunda da üniversitelerimize önemli görevler düşüyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, çevrimiçi platformda gerçekleşen Savunma Teknolojileri Günleri programına katıldı. Demir, savunma teknolojilerinin önemini anlatarak, "Kurumumuz olarak yıllar önce 'istiklal ve istikbalimiz için' sloganını kullandık. Burada aslında çok derin anlamlar var; yani bir ülkenin geleceğinin teminatı ve bağımsız olarak gelecekte yaşamasının teminatı aslında gücü. Bunu ne kadar kuvvetle uygularsak azdır. Tabii ki barış, sulh esastır. Biz hep şunu söylüyoruz; atalarımızın dediği gibi 'hazır ol cenge ister isen sulh-ü salah.' O açıdan da bu hazırlık önemli ve bu hazırlığı yapma konusunda yılların belirli ihmalleri veya farkında olmama durumları, bazı engellemeler, bazı yapılan çalışmaların akamete uğraması söz konusu. Bu akamete uğramanın ve duraklamaların en büyük sebebinin de aslında irade eksikliği ve inanç eksikliği olduğunu görüyoruz. Ama çok şükür bu yıllarda artık bu irade eksikliği yok" dedi.

'ÜNİVERSİTE CAMİASINDAN UFUK AÇICI PROJELER BEKLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayi konusundaki desteğini vurgulayan Demir, "Bizim de görevimiz bunu gerçekleştirmek. Bir taraftan konvansiyonel teknolojiler ve uygulamalar peşinde koşarken ki orada çeşitli sebeplerden bir geri kalmışlığımız var onu yakalamak; ama diğer taraftan da geleceğin teknolojilerini çalışmak var. Üniversite camiasından beklediklerimiz geleceğin teknolojileriyle ilgili  bize ufuk açıcı projelerle, fikirlerle gelmeleri. Tabii ki alanın ihtiyaçları, Türkiye'nin ihtiyaçları konusunda bizler gerekli çalışmaları yapacağız. Ama teknoloji derinliği ve odaklanma konusunda da üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. Sanayi bir ekosistem, burada geliştirilecek bir teknolojinin tabii ki sadece savunma sanayi alanında değil çok çeşitli alanlarda kullanımı mümkün ve bunun örneklerini gördük. O halde savunma sanayi ve teknolojileri alanında yapılacak herhangi bir çalışma ve gelişme ülkenin genel ekonomisine ve kalkınmışlığına da çok büyük katkıda bulunacaktır" diye konuştu. 'BİR ŞEY İNSAN YAPISI İSE DAHA İYİSİNİ YAPARIZ'

Mezun olan öğrencilerin 'acaba devlet bana ne iş verir' diye beklemesinin ötesinde, kendilerinin inisiyatif alıp çeşitli girişimlerde bulunmasının önemine değinen Demir, "Bu açıdan daha öğrencilik yıllarında oluşturacakları proje grupları ve proje önerileri bizim için çok önemli. Sonrasında kendi işlerini kurmaları veya teknoloji geliştirme alanlarında inisiyatif alarak bazı yapılanmalara gitmeleri çok önemli. Burada o ilk adımların desteklenmesi de çok kritik. Bu destekleri oluşturmak yönünde de hem Savunma Sanayi Başkanlığı olarak hem de Türkiye'nin diğer ilgili kurumları olarak gerekli farkındalığının sağlanması ve desteğin verilmesi konusu da sürekli gündemimizde. Bu konuda oluşturacak mekanizmalarında çeşitlendirilmesi ve hayata hızla geçirmesi gerektiğinin farkındayız. Genç arkadaşlarımızdan 'Vizyoner Genç' programını yakından takip edip katkılarda bulunmak ve önerilerle ülkemizin geleceğe hazırlanması konusunda destek vermelerini bekliyoruz. Sadece 'maaşlı bir iş nerede bulacağım' değil, bunun çok ötesinde fikirlerin ve girişimlerin hayata geçmesi ve önümüze gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlarımız şuna kesinlikle inansınlar; Türk insanının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. Bunu içi boş bir slogan olarak değil, inanarak söylüyoruz. Kolları sıvayıp, yola çıkıp da elimize iş aldığımızda bunu göreceğiz ve görüyoruz" ifadesini kullandı.


Savunma Sanayii Başkanı Demir: Üniversite camiasından ufuk açıcı projeler bekliyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Üniversite camiasından ufuk açıcı projeler bekliyoruz

Savunma Sanayi, İsmail Demir, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: Üniversite camiasından ufuk açıcı projeler bekliyoruz - Son Dakika


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