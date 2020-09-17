ZAHA'nın kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'nın kendini düzeltme testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı. ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor" ifadelerine yer verdi.

(İHA)