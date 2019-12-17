Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir AA'nın

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Demir, Sarıkamış olayının hatırlanması gerektiğini söyledi. Demir, fotoğraftaki kış mevsimi ile Türk Bayrağı'nın tonlarının uyumunun güzelliğine dikkati çekti.

"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Demir, karede yer alan kız çocuğunun yüzündeki ifadenin çok anlamlı olduğunu belirtti.

"Spor" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını oylayan Demir, milli duyguların fotoğrafta ön plana çıktığını dile getirdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

İsmail Demir, Hakan Burak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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