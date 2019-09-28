Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Açıklaması

26 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Açıklaması, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik.Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev derbi öncesi Galatasaray'ın Instagram hesabı hacklendi!
MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu "Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Deprem bölgesindeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz 20 gün önce eşinden boşanan Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 13:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]