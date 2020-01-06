Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz' dedi. - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi.

7 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi. - ANKARA

İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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