Son Dakika › Güncel › Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz' dedi. - Son Dakika
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi.
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti