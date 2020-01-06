Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir : "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız."

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