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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca...
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız."
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