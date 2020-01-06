Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca... - Son Dakika Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca...

7 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız."

İsmail Demir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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