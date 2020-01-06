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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz.
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız."
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