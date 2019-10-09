Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı

13 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek mesajı yayımladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek mesajı yayımladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayii her zaman ve her yerde Türk Silahlı Kuvvetleriyle. Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı

İsmail Demir, Twitter, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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