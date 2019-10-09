Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı
13 dakika önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek mesajı yayımladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayii her zaman ve her yerde Türk Silahlı Kuvvetleriyle. Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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