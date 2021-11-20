Üye Girişi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek"

20.11.2021 13:55

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek" Teknoloji çıraklarına, eğitimlerle akademik hayatlarını besleme imkanı sağlayan 'KÖK' programı hayata geçirildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Dünyada hiç kimsenin...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek"

Teknoloji çıraklarına, eğitimlerle akademik hayatlarını besleme imkanı sağlayan 'KÖK' programı hayata geçirildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Dünyada hiç kimsenin kendisine parmak sallamasına müsaade etmeyen bir Türkiye'nin mimarları siz olacaksınız"

"KÖK ile hayal kırıklığına uğradığınızda, kendisine danışacağınız, elinizden tutmasını bekleyeceğiniz insanlar etrafınızda olacak"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Vizyoner Genç platformunun, aldıkları eğitimlerle akademik hayatlarını besleyecek, vizyon etkinlikleri ile farkındalıklarını geliştirmesine imkan sağlayan programı "KÖK" hayata geçirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2019 yılında Vizyoner Genç platformu, nitelikli insan kaynağı temini ve bu teminini devamlılığını sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Bugün, Vizyoner Genç platformunun yeni programı KÖK tanıtıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı himayesi altında, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. koordinasyonunda yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi olan KÖK, bir eğitim, burs ya da staj programı ile sınırlanmayan, insan için gelişimin ve nitelik kazanmanın tek bir açıdan gerçekleşemeyeceğinin ve bir bütün olarak olarak ele alınması gerektiğinin farkındalığıyla tasarlanan bir program. ÖK Programına kabul edilen öğrenciler; 3 sene boyunca ustaları ile görüşmeler gerçekleştirecek, eğitimlerle akademik hayatlarını besleyecek, vizyon etkinlikleri ile farkındalıklarını geliştirecek ve destek programı olan firmaların bursiyeri olarak staj imkanlarını değerlendirecek.

KÖK'ün tanıtımına SSB Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Çağlar Demirkan, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ile çok sayıda usta olarak nitelendirilen yetkili ve çırak olarak nitelendirilen Vizyoner Genç katıldı.

Gençleri, TEKNOFEST gençliği olarak nitelendiren Demir, "TEKNOFEST aslında bir potansiyelin ne olduğu ile ilgili bir gösterge oluşturdu. İnşallah bu potansiyelin müthiş bir enerji ortaya çıktığını, dinamik sistemleri harekete geçiridğini göreceğiz" dedi.

SSB Başkanı Demir, yaşına işaret edip, bir nesil olarak belli şeylerin sonuna geldiklerini ifade ederek, "Bir şeyler katmaya çalıştık ama sizler mutlaka ve mutlaka bizlerden çok daha iyisini yapmalısınız. Yapacaksınız" dedi.

"Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek"

Yeni kavramların denenmesi gibi bir sisteme gideceklerini söyleyen SSB Başkan Demir, "Eğitim sistemlerimiz artık gençlerimizin ilgi duyduğu, yeni kavramların gündeme geldiği, yapay zeka, Metaverse gibi konuların da eğitim sistemlerimiz içinde olduğu ve eğitim ortamlarımızın buna doğru evrildiği bir gündeme gidilecek" ifadelerini kullandı.

"KÖK ile hayal kırıklığına uğradığınızda, kendisine danışacağınız, elinizden tutmasını bekleyeceğiniz insanlar etrafınızda olacak"

Gençlere seslenen Demir, üniversite hayatları boyunca geleceklerini şekillendirme yolunda çalışmalarını sürdürürken çeşitli hayal kırıklıkları ve engellerin olabileceğini belirterek, "Ama şunu hiçbir zaman unutmayın, 'Engeller aşılmak için vardır.' Zorluklar bizi güçlendirir. Bu hiçbir zaman hayal kırıklığına sebep olmasın ve her zaman o hayal kırıklığı yaşadığınız anda, kendisine danışacağınız, elinizden tutmasını bekleyeceğiniz veya derdinizi açabileceğinizi insanlar etrafınızda olacak" dedi.

"Dünyada hiç kimsenin kendisine parmak sallamasına müsaade etmeyen bir Türkiye'nin mimarları siz olacaksınız"

KÖK programı ile ömür boyu devam edecek birliktelikler, arkadaşlıklar, yoldaşlığın gelişeceğini dile getiren Demir, "Bu programda başladığınız yolculuğunuz ilerleyen senelerde ne güzel bir hatıraydı, bu ekiple şunları şunları başardık diyebileceksiniz. Bu da Türkiye'nin çıtasını yükseltecek, küresel güç olma vizyonuna önemli katkılarda bulunacak. Siz inşallah bizim yaşımıza geldiğinizde küresel güç olmuş artık dünyada hiç kimsenin parmak sallamasına müsaade etmeyen, kendinin ve mazlumların çıkarlarını savunan, bir dakika diyen, haksızlığın ve zulmün karşısına dikilen ve bunu önleyen bir Türkiye göreceksiniz. Bu Türkiye'nin mimarları da siz olacaksınız. Bunu yaparken de dünyada teknolojinin insanlığa faydasından çok zararına, tahribatına, ölümüne ve zulmüne sebep olan yönünü inşallah insanlığın faydasına, refahına doğru evirecek bir gayretin başlangıcını teşkil edecek" diye konuştu.

SSB Başkanı Demir'in konuşmasının ardından KÖK projesinin hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalanarak, ASELSAN, Havelsan, TUSAŞ, Roketsan ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'den çıkan genç ustaları, yeni çıraklarının omuzlarına armalarını taktı.

İsmail Demir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor 11:43 Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor

Son Dakika Haberleri
13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
13:21 Bahar Candan karakolluk oldu
13:18 Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:22 Koronavirüs ile ilgili en korkunç veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
11:51 Koronavirüs hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz
Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt: Akılalmaz, izleyin Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt: Akılalmaz, izleyin         
13:38
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Hamdi Alkan eşinin partneriyle öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin partneriyle öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 14:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement