Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi,...
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi,...

33 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik." - ANKARA
İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:47 Kaynak: İHA
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