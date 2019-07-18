Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi,...
33 dakika önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:47 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik." - ANKARA
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