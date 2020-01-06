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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin...
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız." - ANKARA
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