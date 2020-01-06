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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Fransa'nın son zamanlardaki bazı tavırları, EUROSAM SAMP/T...
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Fransa'nın son zamanlardaki bazı tavırları, EUROSAM SAMP/T projesini etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, " Fransa'nın son zamanlardaki bazı tavırları, EUROSAM SAMP/T projesini etkiledi. Bu tavır devam ederse, diğer ortakla (İtalya) devam edebiliriz" dedi. - ANKARA
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